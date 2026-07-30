В Кривом Роге прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге Днепропетровской области Украины слышны звуки взрывов.
- Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области, а также в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской областях Украины.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей страны.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал сообщал о взрывах в Киеве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области, а также в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях Украины.