В Кривом Роге прогремели взрывы

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей страны.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской области, а также в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях Украины.