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Минобороны назвало цели массированного удара по Украине - РИА Новости, 30.07.2026
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09:26 30.07.2026 (обновлено: 13:47 30.07.2026)
Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

ВС РФ поразили украинские заводы по производству деталей для БПЛА и "Фламинго"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ночью поразили предприятия ВПК в ходе массированного удара по Украине.
  • Среди них заводы по производству комплектующих для БПЛА и ракет "Фламинго" в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали предприятия, производящие комплектующие для ударных БПЛА и ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны.
Среди пораженных целей:
  • в Киеве: завод "Маяк", где создают компоненты для беспилотников FP-1,-2, и "Электротехнический завод", собирающий дроны, в том числе мультикоптерного типа.
  • во Львове: заводы "ЛДАРЗ" (занимается ремонтом турбореактивных двигателей для ракет FP-5 "Фламинго") и "ЛОРТА", где делают бортовую электронику и радиолокационные системы для ракет "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300.
  • в Ивано-Франковской области: "СКБ ОВТ" и "НЕФТЕМАШ" в Калуше — создание "Фламинго", FP-7,-9 "Нептун-МД", а также хранение комплектующих для них, в том числе поставляемых западными странами.
  • в Ровенской области: завод "Ровноазот", где производят компоненты агрегатов и ракетного топлива для "Фламинго", FP-7,-9 и "Гром-2".
  • в Днепропетровской области: завод "Аквапласт", разрабатывающий ударные БПЛА и безэкипажные катера. Вместе с "Энергомехкомплектом" выпускает буксируемые и самоходные гаубицы.
Также российские военные атаковали судно в порту Южный и два сухогруза, направлявшихся в порты Одесса и Черноморск: все они везли военную продукцию, добавили в министерстве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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