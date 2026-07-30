Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ночью поразили предприятия ВПК в ходе массированного удара по Украине.
- Среди них заводы по производству комплектующих для БПЛА и ракет "Фламинго" в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали предприятия, производящие комплектующие для ударных БПЛА и ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны.
Среди пораженных целей:
- в Киеве: завод "Маяк", где создают компоненты для беспилотников FP-1,-2, и "Электротехнический завод", собирающий дроны, в том числе мультикоптерного типа.
- во Львове: заводы "ЛДАРЗ" (занимается ремонтом турбореактивных двигателей для ракет FP-5 "Фламинго") и "ЛОРТА", где делают бортовую электронику и радиолокационные системы для ракет "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300.
- в Ивано-Франковской области: "СКБ ОВТ" и "НЕФТЕМАШ" в Калуше — создание "Фламинго", FP-7,-9 "Нептун-МД", а также хранение комплектующих для них, в том числе поставляемых западными странами.
- в Ровенской области: завод "Ровноазот", где производят компоненты агрегатов и ракетного топлива для "Фламинго", FP-7,-9 и "Гром-2".
- в Днепропетровской области: завод "Аквапласт", разрабатывающий ударные БПЛА и безэкипажные катера. Вместе с "Энергомехкомплектом" выпускает буксируемые и самоходные гаубицы.
Также российские военные атаковали судно в порту Южный и два сухогруза, направлявшихся в порты Одесса и Черноморск: все они везли военную продукцию, добавили в министерстве.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18