Также российские военные атаковали судно в порту Южный и два сухогруза, направлявшихся в порты Одесса и Черноморск: все они везли военную продукцию, добавили в министерстве.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.