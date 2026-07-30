Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли более 375 военных и военную технику.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 375 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малиновка, Романки, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Зарница, Долинка и Червоный Яр Запорожской области.
"Противник потерял свыше 375 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18