Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели, заявила журналистка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Лора Лумер утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.
- По словам Лумер, Уиткофф лично подтвердил ей, что отправится в Киев вместе с Кушнером на встречу, посвященную обсуждению путей прекращения российско-украинского конфликта.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Скандально известная американская журналистка Лора Лумер утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.
"Я только что поговорила со Стивом Уиткоффом, и он лично подтвердил мне, что действительно отправится в Киев вместе с Джаредом Кушнером на встречу, посвященную обсуждению путей прекращения российско-украинского конфликта. Они посетят Украину в ближайшие недели", - написала Лумер в соцести Х.
При этом журналистка не назвала точной даты визита и не привела цитаты Уиткоффа, подтверждающей это заявление.
Газета Financial Times в среду писала, что Уиткофф и Кушнер якобы согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.