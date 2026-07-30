Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели, заявила журналистка

Краткий пересказ от РИА ИИ Американская журналистка Лора Лумер утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.

По словам Лумер, Уиткофф лично подтвердил ей, что отправится в Киев вместе с Кушнером на встречу, посвященную обсуждению путей прекращения российско-украинского конфликта.

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Скандально известная американская журналистка Лора Лумер утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.

При этом журналистка не назвала точной даты визита и не привела цитаты Уиткоффа, подтверждающей это заявление.

Газета Financial Times в среду писала, что Уиткофф и Кушнер якобы согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.