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Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели, заявила журналистка - РИА Новости, 30.07.2026
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Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели, заявила журналистка

Лумер: Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие недели

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Лора Лумер утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.
  • По словам Лумер, Уиткофф лично подтвердил ей, что отправится в Киев вместе с Кушнером на встречу, посвященную обсуждению путей прекращения российско-украинского конфликта.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Скандально известная американская журналистка Лора Лумер утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Киев в ближайшие недели.
"Я только что поговорила со Стивом Уиткоффом, и он лично подтвердил мне, что действительно отправится в Киев вместе с Джаредом Кушнером на встречу, посвященную обсуждению путей прекращения российско-украинского конфликта. Они посетят Украину в ближайшие недели", - написала Лумер в соцести Х.
При этом журналистка не назвала точной даты визита и не привела цитаты Уиткоффа, подтверждающей это заявление.
Газета Financial Times в среду писала, что Уиткофф и Кушнер якобы согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.
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