Женщина с гражданством Украины баллотировалась в парламент Пермского края

Краткий пересказ от РИА ИИ Избирком не зарегистрировал кандидатуру женщины с гражданством Украины, заявленной в списке от КПРФ для участия в выборах в заксобрание Пермского края.

По результатам проверки у трех кандидатов от КПРФ выявлены ограничения, препятствующие их регистрации: наличие гражданства иностранного государства, сокрытие сведений о судимости, отсутствие пассивного избирательного права.

ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Женщина с гражданством Украины была заявлена в списке от КПРФ для участия в выборах в заксобрание Пермского края, ее кандидатура не зарегистрирована, сообщает крайизбирком.

В четверг пермская комиссия зарегистрировала единый список кандидатов (131 человек) от КПРФ в депутаты местного парламента. При предварительной проверке у троих претендентов обнаружены ограничения, которые не были устранены в срок.

"По трем кандидатам, находящимся в едином списке на выборах депутатов Законодательного Собрания, по результатам проверки выявлены ограничения, препятствующие их регистрации: установлен факт наличия гражданства иностранного государства, установлен факт сокрытия сведений о судимости, отсутствует пассивное избирательное право", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина-кандидат из списка от партии КПРФ является гражданкой Украины