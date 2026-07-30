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Женщина с гражданством Украины баллотировалась в парламент Пермского края - РИА Новости, 30.07.2026
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18:34 30.07.2026
Женщина с гражданством Украины баллотировалась в парламент Пермского края

На выборах в Пермский край баллотировалась женщина с гражданством Украины

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Пермь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избирком не зарегистрировал кандидатуру женщины с гражданством Украины, заявленной в списке от КПРФ для участия в выборах в заксобрание Пермского края.
  • По результатам проверки у трех кандидатов от КПРФ выявлены ограничения, препятствующие их регистрации: наличие гражданства иностранного государства, сокрытие сведений о судимости, отсутствие пассивного избирательного права.
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Женщина с гражданством Украины была заявлена в списке от КПРФ для участия в выборах в заксобрание Пермского края, ее кандидатура не зарегистрирована, сообщает крайизбирком.
В четверг пермская комиссия зарегистрировала единый список кандидатов (131 человек) от КПРФ в депутаты местного парламента. При предварительной проверке у троих претендентов обнаружены ограничения, которые не были устранены в срок.
"По трем кандидатам, находящимся в едином списке на выборах депутатов Законодательного Собрания, по результатам проверки выявлены ограничения, препятствующие их регистрации: установлен факт наличия гражданства иностранного государства, установлен факт сокрытия сведений о судимости, отсутствует пассивное избирательное право", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщина-кандидат из списка от партии КПРФ является гражданкой Украины.
Выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края пятого созыва назначены на 18–20 сентября. Они пройдут по смешанной системе. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и региональные партийные списки. Всего будет избрано 60 депутатов.
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