Европейские сборные объявили бойкот ЧМ из-за проекта Инфантино

"УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается", - говорится в заявлении УЕФА по итогам экстренного заседания членов организации в четверг.

"В тот момент, когда внешние инвесторы приобретут долю в соревнованиях ФИФА, футбол изменится навсегда. Коммерческая выгода становится постоянным обязательством. Инвесторы ежедневно оказывают давление. С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение по формату соревнований, каждое решение о будущем футбола будет определяться не тем, что лучше для игры, а интересами акционеров", - отметили в УЕФА.

"В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только это предложение не будет полностью отброшено и не будут даны гарантии того, что ФИФА не повторит эту инициативу. Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и ее национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира по футболу принадлежит футболу. Так будет всегда. И пока у Европы есть свой голос, он никогда не будет продан", - заключили в УЕФА.