Европейские сборные объявили бойкот ЧМ из-за проекта Инфантино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ассоциации — члены УЕФА, включая РФС, решили бойкотировать турниры ФИФА из-за проекта FIFA Forward Enterprise.
- ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры, которой передадут медийные и коммерческие права, в том числе на чемпионаты мира.
- УЕФА и входящие в нее ассоциации единогласно отвергли предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ассоциации - члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), включая Российский футбольный союз (РФС), приняли решение о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе чемпионата мира, из-за нового коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise, сообщается на сайте УЕФА.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
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"УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается", - говорится в заявлении УЕФА по итогам экстренного заседания членов организации в четверг.
"В тот момент, когда внешние инвесторы приобретут долю в соревнованиях ФИФА, футбол изменится навсегда. Коммерческая выгода становится постоянным обязательством. Инвесторы ежедневно оказывают давление. С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение по формату соревнований, каждое решение о будущем футбола будет определяться не тем, что лучше для игры, а интересами акционеров", - отметили в УЕФА.
Европейские страны намерены бойкотировать все турниры ФИФА до тех пор, пока организация полностью не откажется от идеи продажи акций.
"В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только это предложение не будет полностью отброшено и не будут даны гарантии того, что ФИФА не повторит эту инициативу. Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и ее национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира по футболу принадлежит футболу. Так будет всегда. И пока у Европы есть свой голос, он никогда не будет продан", - заключили в УЕФА.
Согласно проекту FIFA Forward Enterprise, с 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций сможет получить до 40 миллионов долларов за четырехлетний цикл по программам FIFA Forward и FIFA Fast-Forward, а за 12 лет объем выплат может составить около 86 миллионов долларов. Проект ранее, помимо УЕФА, осудили Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (AФК). Африканская конфедерация футбола (CAF) заявила о готовности рассмотреть новый проект.