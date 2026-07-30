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ВС России поразили военные объекты в четырех областях Украины - РИА Новости, 30.07.2026
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08:00 30.07.2026 (обновлено: 08:12 30.07.2026)
ВС России поразили военные объекты в четырех областях Украины

ВС России ночным ударом поразили военные объекты в четырех областях Украины

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине.
  • Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.
  • Поражены военные объекты в нескольких областях Украины, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и беспилотников.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские войска в ходе ночного массированного удара поразили объекты на Украине, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотников, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА, сообщало ведомство.
"Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки", - говорится в сообщении.
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