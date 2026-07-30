ВС России поразили военные объекты в четырех областях Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине.
- Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.
- Поражены военные объекты в нескольких областях Украины, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и беспилотников.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские войска в ходе ночного массированного удара поразили объекты на Украине, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотников, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА, сообщало ведомство.
"Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18