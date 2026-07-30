Стало известно об "огромном интересе" Китая к развитию русской тройки

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"Когда мы завершим базовые мероприятия по стандартизации нашей деятельности, мы обратимся к нашим друзьям за тем, чтобы с искусством русской тройки познакомились как можно больше зрителей. Это наш национальный бренд, и нам стоит его нести во всех возможных форматах", - добавил он.