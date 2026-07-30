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Стало известно об "огромном интересе" Китая к развитию русской тройки - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Русская тройка
 
14:08 30.07.2026 (обновлено: 14:26 30.07.2026)
Стало известно об "огромном интересе" Китая к развитию русской тройки

Плотников: федерация русской тройки рассчитывает на кооперацию с КНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКатание на русской тройке
Катание на русской тройке - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Катание на русской тройке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийская федерация единой русской тройки рассчитывает на взаимодействие с Ближним Востоком и Китаем, сообщил исполнительный директор Алексей Плотников.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Исполнительный директор Всероссийской федерации единой русской тройки Алексей Плотников заявил, что Китай проявляет огромный интерес к развитию русской тройки.
Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST состоится в четвертый раз и пройдет 15 августа на ипподроме "Таруса" в Калужской области.
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"В 90-х и 2000-х годах мы много взаимодействовали с мастерами и наездниками из Европы. Сейчас в силу сложившейся геополитической ситуации у нас два основных вектора - это Ближний Восток, для которых конный спорт практически сравним с религией. Для них искусство управления самым быстрым экипажем на планете Земля представляет колоссальное удовольствие. Второй регион, который проявляет огромный интерес к развитию русской тройки, — Китайская Народная Республика, где в последнее десятилетие возникло несколько десятков ипподромов и растет поток лошадей. Китайские коллеги проявляют подробный интерес", - сказал Плотников.
«
"Когда мы завершим базовые мероприятия по стандартизации нашей деятельности, мы обратимся к нашим друзьям за тем, чтобы с искусством русской тройки познакомились как можно больше зрителей. Это наш национальный бренд, и нам стоит его нести во всех возможных форматах", - добавил он.
В 2025 году фестиваль собрал более 10 тысяч зрителей. В 2026 году призовой фонд соревнований увеличен до 8,5 млн рублей.
В начале года русскую тройку признали национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.
МИА "Россия сегодня" - официальный информационный партнер мероприятия.
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Русская тройкаКитайКалужская областьАлексей ПлотниковДмитрий КиселевЕвропаСпортРусские тройки
 
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