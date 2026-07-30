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Федерация русской тройки работает над получением аккредитации - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Русская тройка
 
13:41 30.07.2026 (обновлено: 14:25 30.07.2026)
Федерация русской тройки работает над получением аккредитации

Плотников: федерация русской тройки начала работу над получением аккредитации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВсероссийская федерация русской тройки
Всероссийская федерация русской тройки - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Всероссийская федерация русской тройки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русскую тройку признали национальным видом спорта и включили во Всероссийский реестр видов спорта в январе 2026 года.
  • Всероссийская федерация русской тройки зарегистрирована 1 июня, ее президентом стал Дмитрий Киселев.
  • Федерация проводит работу над получением государственной аккредитации для установления регламентов и правил, а также регистрации спортсменов, тренеров и судей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Исполнительный директор Всероссийской федерации русской тройки Алексей Плотников заявил, что организация проводит работу над получением государственной аккредитации.
В январе 2026 года русская тройка была признана национальным видом спорта и включена во Всероссийский реестр видов спорта. Всероссийская федерация русской тройки была зарегистрирована 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Любая общероссийская спортивная федерация в соответствии с законом Российской Федерации является единым уполномоченным государственным органом по установлению регламентов и правил по проведению соревновательной деятельности, а также регистрации спортсменов, тренеров и судей. Именно поэтому Всероссийская федерация русской тройки проводит работу над получением государственной аккредитации. Дальше процесс включает в себя несколько понятных этапов: сейчас у нас создаются региональные спортивные федерации. После чего мы через департамент спорта города Москвы обращаемся в министерство спорта с просьбой авторизовать нас в качестве общероссийской спортивной федерации", - сказал Плотников.
"Это даст то, что у нас появится единый календарь чемпионата по русской тройке, под которую будут верстаться линия инфраструктурных объектов, работа со средствами массовой информации и так далее. Для наездников это даст возможность получения спортивных званий", - добавил он.
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Русская тройкаМоскваКалужская областьАлексей ПлотниковДмитрий КиселевРусская тройка
 
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