Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне

В Госдуме прокомментировали заявление Трампа после встречи с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заявления Дональда Трампа после встречи с Владимиром Зеленским показали двойственность американской политики.

По словам Чепы, США не готовы одновременно вести две масштабные геополитические кампании и рисковать прямым столкновением с ядерной Россией.

Чепа предположил, что после возможного урегулирования конфликта американские гарантии безопасности Украины ограничатся поставками вооружений, и все большую роль будет играть Польша, что заставит Киев искать компромисс с Варшавой.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа после встречи с Владимиром Зеленским вновь показали двойственность американской политики, Вашингтон фактически признал, что вынужден расставлять приоритеты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт, а встречи с ним и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".

« "Заявления Дональда Трампа после встречи с Владимиром Зеленским вновь показали двойственность американской политики. Призвав Киев как можно скорее завершить войну, он фактически дал понять, что Вашингтон сегодня вынужден расставлять приоритеты", - сказал Чепа.

По его словам, на фоне ближневосточного кризиса США не готовы одновременно вести две масштабные геополитические кампании и тем более рисковать прямым столкновением с ядерной Россией. Зампред назвал это прагматичным расчетом, а не вопросом доброй воли.

"Военная ситуация также говорит о том, что время работает против Киева. Россия сохраняет свои позиции и продолжает последовательно добиваться поставленных целей, не форсируя события ценой дополнительных потерь. Именно поэтому решающим фактором становится не скорость, а стратегическая выдержка", - подчеркнул Чепа.

Он также предположил, что после возможного урегулирования американские гарантии безопасности Украины ограничатся поставками вооружений, прежде всего для систем Patriot. При этом, как отметил депутат, все большую роль будет играть Польша, где должны производить ракеты, что заставит Киев искать компромисс с Варшавой.

« "На этом фоне все чаще звучат предположения, что нынешнее территориальное устройство Украины может оказаться предметом будущих политических изменений, что претензии к Украине давно созрели у Польши, Венгрии, Румынии и Словакии", - подчеркнул Чепа.