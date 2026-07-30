Эксперт рассказал, можно ли россиянам покупать подписку в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков заявил, что оформление подписки Telegram Premium не приравнивается к финансированию терроризма.
- Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россиянам по-прежнему можно оформлять подписку Telegram Premium, такая услуга не приравнивается к финансированию терроризма, заявил РИА Новости эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков.
В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
"Прямого общего запрета для граждан пока нет. Обычная покупка цифровой услуги сама по себе не равна финансированию терроризма", - сказал Зыков, отвечая на вопрос, можно ли россиянам приобретать рекламу и подписку в Telegram.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов