Эксперт рассказал, можно ли россиянам покупать подписку в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков заявил, что оформление подписки Telegram Premium не приравнивается к финансированию терроризма.

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россиянам по-прежнему можно оформлять подписку Telegram Premium, такая услуга не приравнивается к финансированию терроризма, заявил РИА Новости эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков.

В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

"Прямого общего запрета для граждан пока нет. Обычная покупка цифровой услуги сама по себе не равна финансированию терроризма", - сказал Зыков, отвечая на вопрос, можно ли россиянам приобретать рекламу и подписку в Telegram.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.