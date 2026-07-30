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IT-эксперт рассказал, можно ли россиянам пользоваться Telegram - РИА Новости, 30.07.2026
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15:53 30.07.2026
IT-эксперт рассказал, можно ли россиянам пользоваться Telegram

Зыков: россиянам можно пользоваться Telegram, несмотря на новости о Дурове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт в сфере информационных технологий Владимир Зыков сообщил, что россиянам по-прежнему можно пользоваться мессенджером Telegram.
  • По словам эксперта, использование Telegram не делает пользователя участником экстремистской или террористической деятельности, однако ответственность за незаконный контент сохраняется.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россиянам по-прежнему можно устанавливать приложение Telegram на свои устройства, входить в аккаунт, переписываться и вести собственный канал, рассказал РИА Новости эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков.
В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
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"Можно устанавливать приложение, входить в аккаунт, переписываться, читать каналы, совершать звонки и вести собственный канал", - сказал Зыков, отвечая на вопрос, можно ли россиянам пользоваться мессенджером Telegram.
По его словам, само по себе использование сервиса, принадлежащего человеку из перечня или связанного с ним, не делает пользователя участником экстремистской или террористической деятельности.
Он подчеркнул, что удалять Telegram, выходить из каналов или отказываться от уже оплаченного Premium не стоит. Однако обычная ответственность за незаконный контент, призывы, сборы денег и запрещенные публикации сохраняется. "Отдельного решения о признании Telegram запрещенной организацией сейчас не опубликовано", - отметил Зыков.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
* Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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