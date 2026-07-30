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Юные хоккеисты получили переломы и сотрясения в ДТП в Татарстане - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Хоккей
 
15:30 30.07.2026
Юные хоккеисты получили переломы и сотрясения в ДТП в Татарстане

Юные хоккеисты получили переломы и сотрясения в результате ДТП в Татарстане

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 30 июля в Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с автобусом московской хоккейной команды «Русь».
  • Четверо детей были госпитализированы с травмами средней степени тяжести: компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
  • СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четверо детей были госпитализированы после ДТП с автобусом московской хоккейной команды "Русь" в Лаишевском районе Татарстана, пострадавшим диагностированы компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в министерстве спорта Республики Татарстан.
СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«
"По данным министерства спорта Республики Татарстан, сегодня днем, 30 июля, в Лаишевском районе республики в ДТП попал автобус с московской хоккейной командой "Русь". Команда находилась в Казани на учебно-тренировочных сборах, базировалась в лагере "Волга". Утром игроки отправились на товарищеский матч со сверстниками из команды "Ак Барс", в 12:30 планировали выехать домой в Москву. Из-за ДТП матч не состоялся", - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, в Детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы четверо детей. "Состояние пациентов средней степени тяжести, с различными травмами: компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. По оценкам врачей, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты", - отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что держат ситуацию на контроле и при необходимости окажут команде всю необходимую помощь.
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