БПЛА атаковали танкер во время погрузки нефти на причале КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ Танкер Niffos Sifnos подвергся атаке БПЛА во время погрузки нефти на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Танкер принадлежит грузоотправителю ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»).

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Танкер под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого является "Тенгизшевройл", подвергся атаке БПЛА во время погрузки нефти на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил консорциум.

"Танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов , грузоотправитель ТОО " Тенгизшевройл " (компания "Шеврон"), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке", - говорится в сообщении

"Тенгизшевройл" был создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".