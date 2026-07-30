Суды в Европе рассмотрели десятки дел о вербовке через Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские суды за последние 10 лет рассмотрели десятки дел о вербовке террористов, распространении наркотиков и незаконного контента через Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров* объявлен ФСБ России в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

В разных европейских странах (Великобритания, Франция, Венгрия, Нидерланды, Германия, Австрия, Италия) возбуждены уголовные дела, связанные с использованием Telegram для противоправных действий, включая терроризм, торговлю оружием, распространение наркотиков и незаконного контента.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Европейские суды за последние 10 лет рассмотрели десятки дел о вербовке террористов, распространении наркотиков и незаконного контента через Telegram, свидетельствуют судебные архивы, которые изучило РИА Новости.

ФСБ России в среду сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров*, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

Архив британских судов высшей инстанции содержит около 100 дел, рассмотренных с 2017 года, в которых упоминается использование мессенджера Telegram для совершения противоправных действий. Порядка десяти дел касаются терроризма.

В частности, признанные виновными в терроризме использовали Telegram для получения доступа к группам, содержащим экстремистские материалы, распространения собственных материалов и вербовки сторонников.

Во Франции, помимо уголовного дела против Дурова*, расследовались и преступления, совершавшиеся через Telegram-каналы. Так, в 2025 году местная полиция расследовала деятельность канала, связанного с серией нападений на тюрьмы, а в 2024 году прокуратура Версаля открыла дело о сети торговли оружием, действовавшей через Telegram. .

В Венгрии в 2023 году было возбуждено уголовное дело о распространении через Telegram видеозаписей казней, совершенных исламистами. В том же году прокуратура Будапешта возбудила дело о вербовке в ИГИЛ** через Telegram. Кроме того, несколько дел в Венгрии было возбуждено в связи с распространением через мессенджер наркотиков.

В Нидерландах правоохранители в 2022-2023 годах жаловались на то, что Telegram не идет на сотрудничество в борьбе с незаконным контентом. В 2024 году после задержания Дурова* во Франции депутаты нидерландского парламента запросили у правительства информацию о том, выполняет ли мессенджер запросы правоохранителей на удаление незаконного контента.

В ответ правительство подтвердило, что платформа такие запросы, как правило, не удовлетворяет.

В 2021 году прокуратура Нидерландов впервые добилась блокировки Telegram-каналов, которые распространяли угрозы и клевету и подстрекали к насилию.

В Германии Telegram сотрудничает с правоохранителями. Тем не менее, власти два раза проиграли судебные дела против мессенджера и его политики данных. В 2026 году Федеральный верховный суд Германии запретил следователям клонировать аккаунты и скачивать старые архивы чатов без жесткого ордера на онлайн-обыск.

Также в текущем году суд в Бонне полностью аннулировал штрафы на около 5 миллионов евро, выписанные минюстом ФРГ Telegram за отсутствие в приложении способа подачи жалоб на контент.

Согласно данным государственной судебной базы Австрии RIS, Telegram в этой стране использовался мошенниками для общения с жертвами.

Италия неоднократно использовала уголовное законодательство в отношении Telegram-каналов. По ходатайству прокуратуры итальянские суды блокировали каналы, связанные с распространением экстремистских материалов, детской порнографии и порнографии с использованием дипфейков.