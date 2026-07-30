В Дагестане отправили под домашний арест отца детей, отравившихся газом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Махачкале трое детей погибли от отравления газом в частном доме.

Против отца детей, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности, возбудили уголовное дело.

Суд отправил мужчину под домашний арест сроком до 26 сентября.

МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Житель Махачкалы, трое детей которого погибли от отравления газом в частном доме, отправлен под домашний арест, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде.

Ранее следственное управление СК России по Дагестану сообщило, что вечером 25 июля в частном доме в Махачкале трое малолетних детей, которые были без надлежащего контроля, открыли газовый кран. Из-за бесконтрольного поступления газа в жилое помещение дети получили острое отравление, от которого скончались. Против отца возбудили уголовное дело.

"Ленинский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)… Суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 26 сентября", – говорится в сообщении.