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В Дагестане отправили под домашний арест отца детей, отравившихся газом - РИА Новости, 30.07.2026
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23:22 30.07.2026
В Дагестане отправили под домашний арест отца детей, отравившихся газом

В Махачкале отправили под домашний арест отца отравившихся газом детей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале трое детей погибли от отравления газом в частном доме.
  • Против отца детей, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности, возбудили уголовное дело.
  • Суд отправил мужчину под домашний арест сроком до 26 сентября.
МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Житель Махачкалы, трое детей которого погибли от отравления газом в частном доме, отправлен под домашний арест, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде.
Ранее следственное управление СК России по Дагестану сообщило, что вечером 25 июля в частном доме в Махачкале трое малолетних детей, которые были без надлежащего контроля, открыли газовый кран. Из-за бесконтрольного поступления газа в жилое помещение дети получили острое отравление, от которого скончались. Против отца возбудили уголовное дело.
"Ленинский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)… Суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 26 сентября", – говорится в сообщении.
Из материалов дела следует, что подозреваемый не принял никаких мер к блокировке доступа к газовому крану, который расположен в доступном месте. В результате его дети открыли газовый кран и в период с 22.00 мск 25 июля по 2.40 мск 26 июля в дом стал бесконтрольно поступать природный газ.
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