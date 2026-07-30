Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве

Лерчек не признала вину в деле о незаконном выводе средств за границу

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не признает вину в незаконном выводе денежных средств в ОАЭ.

Гагаринский суд возобновил процесс по уголовному делу Чекалиной после приостановки из-за ее болезни.

Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, после того как стало известно о покупке билетов на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не признает вину в незаконном выводе денежных средств в ОАЭ, сообщил РИА Новости участник процесса.

В четверг Гагаринский суд возобновил процесс по уголовному делу Чекалиной, который был приостановлен из-за ее болезни. По ходатайству защиты суд закрыл процесс, который длится уже более трех часов.

"Она никогда вину не признавала", - заявил собеседник агентства.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.