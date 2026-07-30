Лерчек не признала вину в деле о незаконном выводе средств за границу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не признает вину в незаконном выводе денежных средств в ОАЭ.
- Гагаринский суд возобновил процесс по уголовному делу Чекалиной после приостановки из-за ее болезни.
- Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, после того как стало известно о покупке билетов на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не признает вину в незаконном выводе денежных средств в ОАЭ, сообщил РИА Новости участник процесса.
В четверг Гагаринский суд возобновил процесс по уголовному делу Чекалиной, который был приостановлен из-за ее болезни. По ходатайству защиты суд закрыл процесс, который длится уже более трех часов.
"Она никогда вину не признавала", - заявил собеседник агентства.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, узнав, что на ее имя были приобретены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.
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