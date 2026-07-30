Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что экономические интересы США и Казахстана страдают от политики Владимира Зеленского.
- Украинские неонацисты продолжают посягательства на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море, несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономические интересы США и Казахстана, которых в Киеве называют партнерами, все больше страдают от политики зарвавшегося Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, что посягательства украинских неонацистов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами, – именно их экономические интересы, в данном случае имеем в виду Казахстан и США, – все больше страдают от политики откровенно зарвавшегося и утратившего связь с реальностью Зеленского", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.