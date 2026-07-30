Власти Ленинградской области поддержат бизнес после атак на склады

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Ленинградской области окажут поддержку местным предпринимателям, пострадавшим от пожара на складах Wildberries.

Планируется предоставление льготного займа на пополнение оборотных средств.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области окажут поддержку местным предпринимателям после пожара на складах Wildberries, в частности, планируется предоставлять льготный заем на пополнение оборотных средств, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В своем канале на платформе " Макс " он напомнил, что пожар на складах Wildberries напрямую затронул предпринимателей региона. Он уточнил, что, по предварительным данным, в Ленинградской области порядка 1,5 тысяч продавцов, чьи товары сгорели или пострадали.

Губернатор обратил внимание, что компания со своей стороны принимает меры помощи, но и регион решил поддержать своих производителей.

"Слышим все обращения. Обещаю: подставим плечо. Дадим льготный заем на пополнение оборотных средств, чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции", - написал Дрозденко.

Он отметил, что дал поручение экономическому блоку организовать работу регионального штаба по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона, причем с горячей линией, чтобы каждый понимал, куда обращаться и какие шаги предпринимать.

Еще одним поручением экономическому блоку стала проработка дополнительных мер поддержки на случай, если льготного займа окажется недостаточно для полноценного восстановления. Он добавил, что ситуация нештатная, планируется действовать гибко.