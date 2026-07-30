Рейтинг@Mail.ru
Более 5 тысяч ямальских школьников получат трудовой опыт этим летом - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:46 30.07.2026
Более 5 тысяч ямальских школьников получат трудовой опыт этим летом

Более 5 тысяч школьников Ямала от 14 до 18 лет получат трудовой опыт этим летом

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
САЛЕХАРД, 30 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч школьников Ямала в возрасте от 14 до 18 лет получат трудовой опыт этим летом в рамках проекта "Лето на Ямале", с некоторыми из них пообщался губернатор региона Дмитрий Артюхов, сообщает правительство Ямала.
"Дмитрий Артюхов пообщался с участниками летней трудовой кампании. Встреча с 16 подростками окружной столицы прошла на базе центра экстремальных видов спорта "Экстрим-парк". Всего этим летом трудовой опыт в рамках проекта "Лето на Ямале" получат более 5 тысяч ямальцев в возрасте от 14 до 18 лет", - говорится в сообщении.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Выпускники на Ямале побили десятилетний рекорд по стобалльным ЕГЭ
22 июля, 17:07
По данным правительства, проект "Лето на Ямале" стартовал в этом году по поручению губернатора. Трудовые смены длятся две недели, в течение которых подростки работают на различных должностях: помощника специалиста по работе с молодежью, организатора мероприятий, аниматора, инструктора по физической подготовке, а также занимаются уборкой улиц и помещений. По итогам работы каждый участник получает заработную плату.
Школьники, с которыми встретился Дмитрий Артюхов, поделились с губернатором своим опытом и впечатлениями от программы. Также они интересовались возможностями стажировок на госслужбе и отметили, что такие летние подработки помогают им достигать своих целей. По словам Артюхова, которые приводит пресс-служба правительства Ямала, чем раньше подросток столкнется с настоящей работой, тем больше это поможет ему в будущем.
"Многие успешные люди начинали с самых простых профессий: мыли посуду, работали стажерами или продавцами. Это не обязательно должно стать делом всей жизни, нужно стремиться к большим целям. Но такой труд дает понимание его ценности, формирует первый опыт и помогает правильно расставить приоритеты. Особенно в том возрасте, когда подросток активно познает мир. Я исключительно за то, чтобы расширять возможности для трудоустройства молодежи", - сказал Дмитрий Артюхов.
Ямал - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Временный городок для ученых появится на будущей станции "Снежинка" в ЯНАО
27 июля, 19:43
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДетиЯмалДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала