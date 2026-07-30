Более 5 тысяч ямальских школьников получат трудовой опыт этим летом

САЛЕХАРД, 30 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч школьников Ямала в возрасте от 14 до 18 лет получат трудовой опыт этим летом в рамках проекта "Лето на Ямале", с некоторыми из них пообщался губернатор региона Дмитрий Артюхов, сообщает правительство Ямала.

"Дмитрий Артюхов пообщался с участниками летней трудовой кампании. Встреча с 16 подростками окружной столицы прошла на базе центра экстремальных видов спорта "Экстрим-парк". Всего этим летом трудовой опыт в рамках проекта "Лето на Ямале" получат более 5 тысяч ямальцев в возрасте от 14 до 18 лет", - говорится в сообщении.

По данным правительства, проект "Лето на Ямале" стартовал в этом году по поручению губернатора. Трудовые смены длятся две недели, в течение которых подростки работают на различных должностях: помощника специалиста по работе с молодежью, организатора мероприятий, аниматора, инструктора по физической подготовке, а также занимаются уборкой улиц и помещений. По итогам работы каждый участник получает заработную плату.

Школьники, с которыми встретился Дмитрий Артюхов, поделились с губернатором своим опытом и впечатлениями от программы. Также они интересовались возможностями стажировок на госслужбе и отметили, что такие летние подработки помогают им достигать своих целей. По словам Артюхова, которые приводит пресс-служба правительства Ямала, чем раньше подросток столкнется с настоящей работой, тем больше это поможет ему в будущем.