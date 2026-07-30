В Сербии пропала россиянка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родственники жительницы Санкт-Петербурга обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии.
- Она не выходит на связь с 25 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Родственники жительницы Санкт-Петербурга обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД РФ.
Ранее подруга девушки 1998 года рождения опубликовала в своем Telegram-канале объявление о ее пропаже в Белграде. Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. Также сообщается об особых приметах девушки в виде нескольких татуировок.
"Заявление о пропаже девушки поступило в ГУ МВД России 29 июля", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
Подруга пропавшей пока не стала комментировать ход поисков.