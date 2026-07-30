Рейтинг@Mail.ru
В Сербии пропала россиянка - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 30.07.2026
В Сербии пропала россиянка

В Белграде пропала жительница Петербурга

© AP Photo / Darko VojinovicПолиция в Белграде
Полиция в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родственники жительницы Санкт-Петербурга обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии.
  • Она не выходит на связь с 25 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Родственники жительницы Санкт-Петербурга обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД РФ.
Ранее подруга девушки 1998 года рождения опубликовала в своем Telegram-канале объявление о ее пропаже в Белграде. Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. Также сообщается об особых приметах девушки в виде нескольких татуировок.
"Заявление о пропаже девушки поступило в ГУ МВД России 29 июля", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
Подруга пропавшей пока не стала комментировать ход поисков.
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В Паттайе расширили зону поиска пропавших россиян
Вчера, 10:19
 
Санкт-ПетербургСербияБелград (город)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала