К поискам пропавшей в Сербии россиянки могут подключиться волонтеры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Волонтеры могут подключиться к поискам пропавшей в Белграде жительницы Санкт-Петербурга после того, как соответствующее заявление родственников поступит в местную полицию, следует из Telegram-канала поисковиков-добровольцев.

"У нас есть давно выработанные правила запуска поиска. Одно из них - заявление в местную полицию... Чат (о возможном содействии в поиске жительницы Петербурга – ред.) закрыт до проверки и выяснения всей информации", – говорится в Telegram-канале добровольческого объединения поисковиков в Сербии.