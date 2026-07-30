К поискам пропавшей в Сербии россиянки могут подключиться волонтеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавшая в Белграде жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля.
- Родственники девушки подали заявление о ее пропаже в полицию.
- Волонтеры могут подключиться к поискам после того, как заявление поступит в местную полицию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Волонтеры могут подключиться к поискам пропавшей в Белграде жительницы Санкт-Петербурга после того, как соответствующее заявление родственников поступит в местную полицию, следует из Telegram-канала поисковиков-добровольцев.
Ранее подруга девушки 1998 года рождения опубликовала в своем Telegram-канале объявление о ее пропаже в Белграде. Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. В региональном главке МВД РФ РИА Новости сообщили, что родственники девушки в Петербурге в среду подали в полицию заявление о ее пропаже в Сербии.
"У нас есть давно выработанные правила запуска поиска. Одно из них - заявление в местную полицию... Чат (о возможном содействии в поиске жительницы Петербурга – ред.) закрыт до проверки и выяснения всей информации", – говорится в Telegram-канале добровольческого объединения поисковиков в Сербии.
Комментарием родственников пропавшей девушки РИА Новости пока не располагает.