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К поискам пропавшей в Сербии россиянки могут подключиться волонтеры - РИА Новости, 30.07.2026
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14:36 30.07.2026
К поискам пропавшей в Сербии россиянки могут подключиться волонтеры

Волонтеры могут подключиться к поискам пропавшей в Сербии девушки из Петербурга

© iStock.com / Aleksandar NalbantjanАвтомобиль полиции на улице в Сербии
Автомобиль полиции на улице в Сербии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© iStock.com / Aleksandar Nalbantjan
Автомобиль полиции на улице в Сербии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшая в Белграде жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля.
  • Родственники девушки подали заявление о ее пропаже в полицию.
  • Волонтеры могут подключиться к поискам после того, как заявление поступит в местную полицию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Волонтеры могут подключиться к поискам пропавшей в Белграде жительницы Санкт-Петербурга после того, как соответствующее заявление родственников поступит в местную полицию, следует из Telegram-канала поисковиков-добровольцев.
Ранее подруга девушки 1998 года рождения опубликовала в своем Telegram-канале объявление о ее пропаже в Белграде. Согласно этому объявлению, Людмила Туркова не выходит на связь с 25 июля, когда она собиралась посетить ночной клуб. В региональном главке МВД РФ РИА Новости сообщили, что родственники девушки в Петербурге в среду подали в полицию заявление о ее пропаже в Сербии.
"У нас есть давно выработанные правила запуска поиска. Одно из них - заявление в местную полицию... Чат (о возможном содействии в поиске жительницы Петербурга – ред.) закрыт до проверки и выяснения всей информации", – говорится в Telegram-канале добровольческого объединения поисковиков в Сербии.
Комментарием родственников пропавшей девушки РИА Новости пока не располагает.
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