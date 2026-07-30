"Это бриллиант": фестиваль орловского рысака назвали трендом для всего мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST состоится в четвертый раз.

Мероприятие пройдет 15 августа на ипподроме "Таруса" в Калужской области.

Продюсер фестиваля Андрей Савин подчеркнул важность культурной и патриотической составляющей мероприятия, а также желание показать уникальность фестиваля всей стране.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST имеет свое лицо и характер, который необходимо показать всей стране, заявил продюсер мероприятия, директор благотворительного фонда "Фонд возрождения орловского рысака" (ФОВОР) Андрей Савин.

Фестиваль орловского рысака #ORLOVFEST состоится в четвертый раз и пройдет 15 августа на ипподроме "Таруса" в Калужской области.

"Нашему проекту уже четыре года. Когда мы его начинали, не совсем понимали, как он будет выглядеть в последствии, но глаза боятся, руки делают. Общая тенденция в коневодстве находится в поиске, и нам было важно найти путь, чтобы это было интересно простому обывателю. Последние три года видно, что народ интересуется и воспринимает фестиваль эмоционально. У людей лились слезы, когда видели бегущих лошадей", - сказал Савин.

"Это тот бриллиант, который лежит в пыли, но стоит ее смахнуть, он засияет. Это те исторические корни и культурная история, которые мы не можем потерять. Конечно, нам важны спортивные достижения, но главная задача состоит в том, что праздник имеет свое лицо и характер, которое нужно попытаться показать всей стране. Фестиваль включает в себя большую культурную и патриотическую составляющую, которую нельзя забывать. Орловский рысак - это тренд для всего мира", - добавил он.

В 2025 году фестиваль собрал более 10 тысяч зрителей. В 2026 году призовой фонд соревнований увеличен до 8,5 миллиона рублей.