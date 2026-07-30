Гендиректор "Ростова" не стал опровергать слухи об уходе Рыскина из клуба

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Ростов" Андрей Чайка в разговоре с РИА Новости не стал опровергать информацию об уходе Алексея Рыскина с поста спортивного директора.

"Я пока не могу вам дать никакой информации, потому что это происходит внутри клуба - пока нет никакой точной информации. Как она будет, вы узнаете из первоисточника, непосредственно от футбольного клуба", - сказал Чайка.