Гендиректор "Ростова" не стал опровергать слухи об уходе Рыскина из клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка не опроверг информацию об уходе Алексея Рыскина с поста спортивного директора.
- По сообщению журналиста Ивана Карпова, Рыскин написал заявление об уходе из клуба по собственному желанию.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Ростов" Андрей Чайка в разговоре с РИА Новости не стал опровергать информацию об уходе Алексея Рыскина с поста спортивного директора.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об уходе Рыскина из "Ростова". По его информации, генеральный директор предложил подчиненному написать заявление об уходе из клуба по собственному желанию, после чего соответствующий документ был написан.
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"Я пока не могу вам дать никакой информации, потому что это происходит внутри клуба - пока нет никакой точной информации. Как она будет, вы узнаете из первоисточника, непосредственно от футбольного клуба", - сказал Чайка.
Рыскин занимает пост спортивного директора "Ростова" с 2017 года. Чайка занял пост генерального директора в июле 2026 года.
"Ростов" начал новый сезон в Российской премьер-лиге гостевым поражением от "Оренбурга" (1:2). Во втором туре команда 31 июля на выезде встретится со столичной "Родиной".
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