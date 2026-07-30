Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство утвердило временный порядок поставок топлива для нужд сельхозпроизводителей.

Он будет действовать до 1 ноября.

Как отмечается, с его помощью аграриев удастся снабдить регулярными поставками горючего в сезон полевых работ.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кабинет министров подписал постановление, направленное на обеспечение аграрно-промышленного комплекса топливом в необходимых объемах.

"Утвержден временный порядок, который будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго , Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отмечается, таким образом удастся регулярно снабжать аграрные предприятия топливом, что особенно важно в период сезонных полевых работ.

Как объяснял вице-премьер Александр Новак, перебои с поставками горючего этим летом вызваны изменениями в логистике. Чтобы обеспечить потребности россиян, власти принимают дополнительные меры. Среди них запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах для сдерживания цен, а также налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.

В конце прошлого месяца Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы график поставок соблюдался для предприятий АПК. Как сообщало Министерство сельского хозяйства две недели назад, их потребности обеспечиваются в приоритетном порядке.