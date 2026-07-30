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Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом - РИА Новости, 30.07.2026
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17:03 30.07.2026 (обновлено: 17:57 30.07.2026)
Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом

Правительство подписало постановление для снабжения топливом сельхозпредприятий

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило временный порядок поставок топлива для нужд сельхозпроизводителей.
  • Он будет действовать до 1 ноября.
  • Как отмечается, с его помощью аграриев удастся снабдить регулярными поставками горючего в сезон полевых работ.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кабинет министров подписал постановление, направленное на обеспечение аграрно-промышленного комплекса топливом в необходимых объемах.
"Утвержден временный порядок, который будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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Как отмечается, таким образом удастся регулярно снабжать аграрные предприятия топливом, что особенно важно в период сезонных полевых работ.
Как объяснял вице-премьер Александр Новак, перебои с поставками горючего этим летом вызваны изменениями в логистике. Чтобы обеспечить потребности россиян, власти принимают дополнительные меры. Среди них запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах для сдерживания цен, а также налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.
В конце прошлого месяца Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы график поставок соблюдался для предприятий АПК. Как сообщало Министерство сельского хозяйства две недели назад, их потребности обеспечиваются в приоритетном порядке.
Накануне Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. По его итогам правительство сообщило, что положение в аграрной сфере постепенно стабилизируется, а уборочные работы продолжаются во всех регионах.
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