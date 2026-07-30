Армия России поразила предприятие судостроительной промышленности ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС Россиипоразили предприятие судостроительной промышленности в Кривом Роге, выпускающее БПЛА и безэкипажные катера для ВСУ.
- Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и другим объектам в нескольких областях Украины.
- "Криворожский турбовентиляторный завод „Аквапласт“" в кооперации с ООО "Энергомехкомплект" производит и ремонтирует гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили в Кривом Роге предприятие судостроительной промышленности, выпускающее БПЛА и безэкипажные катера для ВСУ, сообщило Минобороны России.
Оборонное ведомство ранее заявило, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы военного назначения.
"В Днепропетровской области поражено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт"), осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Минобороны России сообщило, что "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт" в кооперации с ООО "Энергомехкомплект" производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.
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