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Армия России поразила предприятие судостроительной промышленности ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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09:32 30.07.2026 (обновлено: 09:52 30.07.2026)
Армия России поразила предприятие судостроительной промышленности ВСУ

Армия России поразила предприятие судостроительной промышленности в Кривом Роге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС Россиипоразили предприятие судостроительной промышленности в Кривом Роге, выпускающее БПЛА и безэкипажные катера для ВСУ.
  • Ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и другим объектам в нескольких областях Украины.
  • "Криворожский турбовентиляторный завод „Аквапласт“" в кооперации с ООО "Энергомехкомплект" производит и ремонтирует гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили в Кривом Роге предприятие судостроительной промышленности, выпускающее БПЛА и безэкипажные катера для ВСУ, сообщило Минобороны России.
Оборонное ведомство ранее заявило, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы военного назначения.
"В Днепропетровской области поражено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт"), осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Минобороны России сообщило, что "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт" в кооперации с ООО "Энергомехкомплект" производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.
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