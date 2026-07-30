Армия России поразила предприятие судостроительной промышленности ВСУ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили в Кривом Роге предприятие судостроительной промышленности, выпускающее БПЛА и безэкипажные катера для ВСУ, сообщило Минобороны России.

Помимо этого, Минобороны России сообщило, что "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт" в кооперации с ООО "Энергомехкомплект" производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.