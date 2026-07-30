РФС запустил собственную систему сертификации футбольных мячей

Краткий пересказ от РИА ИИ РФС запустил программу "РФС. Качество" для контроля качества спортивного инвентаря и поддержки отечественных производителей.

Первым этапом программы стала сертификация футбольных мячей, которые распределяются по категориям: "РФС Старт", "РФС Стандарт" и "РФС Про".

Новая система аттестации позволит снизить зависимость российского рынка от международной сертификации FIFA Quality, доступ к которой для отечественных производителей ограничен с 2022 года.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) запустил программу "РФС. Качество" для контроля качества спортивного инвентаря на российских профессиональных и любительских соревнованиях, а также поддержки отечественных производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Первым этапом программы стала сертификация футбольных мячей, используемых в турнирах под эгидой РФС . По итогам лабораторных испытаний продукция распределяется по трем категориям: "РФС Старт", "РФС Стандарт" и "РФС Про". Новая система аттестации позволит снизить зависимость российского рынка от международной сертификации FIFA Quality, доступ к которой для отечественных производителей ограничен с 2022 года. Средства, полученные от проведения сертификации, планируется направлять на развитие детско-юношеского футбола. После прохождения лабораторных испытаний мячи получают соответствующую категорию в зависимости от характеристик и назначения.

"Футбол развивается во всем мире по единым правилам, поэтому к его главному элементу - футбольному мячу - предъявляются четкие технические требования. Для этого существует система сертификации ФИФА, которая определяет, какими мячами можно проводить официальные соревнования различного уровня. Однако с 2022 года, после введения незаконных санкций в отношении российского футбола, отечественные производители лишились доступа к этой системе сертификации. Это означает, что даже если мяч, произведенный в России, полностью соответствует всем требованиям ФИФА по своим характеристикам, он не может получить маркировку FIFA Quality или FIFA Quality Pro. Соответственно, использовать такие мячи в официальных соревнованиях, особенно международного уровня и чемпионате России, было невозможно", - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Именно поэтому в 2022 году мы начали работу с ФИФА и согласовали создание собственной российской системы сертификации футбольных мячей. В ее основу легли международные требования ФИФА, дополненные стандартами Росстандарта. В результате появилась национальная система сертификации РФС, которая по согласованию с ФИФА может применяться даже при проведении международных матчей. Например, национальная сборная России уже использует мячи отечественного производства, прошедшие сертификацию по системе РФС, в официальных товарищеских встречах, проходящих под эгидой ФИФА", - продолжил он.

Генсек РФС отметил, что до появления системы российские производители были вынуждены проводить сертификационные испытания в зарубежных лабораториях, так как в России подобных центров просто не существовало. "Сегодня совместно с партнерами мы создали современную лабораторию, которая соответствует лучшим мировым образцам. Она позволяет не только проводить испытания, но и разрабатывать новые технологии, которые впоследствии используются при производстве футбольных мячей. Стоимость самой сертификации практически не отражается на цене мяча - она составляет лишь сотые доли процента от его стоимости", - резюмировал Митрофанов.