Краткий пересказ от РИА ИИ Африканская конфедерация футбола (CAF) призвала национальные ассоциации изучить новый проект ФИФА — FIFA Forward Enterprise.

ФИФА планирует привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой коммерческой структуры.

УЕФА, КОНКАКАФ и АФК осудили подход ФИФА по созданию FIFA Forward Enterprise.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Африканская конфедерация футбола (CAF) призвала национальные ассоциации континента изучить новый проект Международной федерации футбола (ФИФА) FIFA Forward Enterprise.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил федерациям поддержать создание новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise в обмен на дополнительные субсидии. ФИФА рассчитывает привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права на турниры, включая чемпионат мира. Подход ФИФА осудили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (AФК).

"В рамках этого консультационного процесса президент CAF Патрис Мотсепе проведет на следующей неделе заседание исполкома, чтобы, помимо прочего, оценить предлагаемую инициативу FIFA Forward Enterprise. CAF также призывает свои ассоциации-члены изучить предложение FIFA Forward Enterprise и принять участие в консультационном процессе в соответствии с регламентом CAF и ФИФА и установленными процедурами", - говорится в заявлении CAF.

"CAF обязуется продолжать консультации и сотрудничество со своими ассоциациями-членами, ФИФА, другими футбольными конфедерациями и заинтересованными сторонами в целях увеличения финансовых и других ресурсов для развития и роста футбола в Африке и во всем мире", - отметили в организации.