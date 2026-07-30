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В Африке готовы рассмотреть раскритикованный Европой и Азией проект ФИФА - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
01:55 30.07.2026
В Африке готовы рассмотреть раскритикованный Европой и Азией проект ФИФА

CAF призвала национальные ассоциации континента изучить новый проект ФИФА

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Африканская конфедерация футбола (CAF) призвала национальные ассоциации изучить новый проект ФИФА — FIFA Forward Enterprise.
  • ФИФА планирует привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой коммерческой структуры.
  • УЕФА, КОНКАКАФ и АФК осудили подход ФИФА по созданию FIFA Forward Enterprise.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Африканская конфедерация футбола (CAF) призвала национальные ассоциации континента изучить новый проект Международной федерации футбола (ФИФА) FIFA Forward Enterprise.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил федерациям поддержать создание новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise в обмен на дополнительные субсидии. ФИФА рассчитывает привлечь до 4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права на турниры, включая чемпионат мира. Подход ФИФА осудили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (AФК).
"В рамках этого консультационного процесса президент CAF Патрис Мотсепе проведет на следующей неделе заседание исполкома, чтобы, помимо прочего, оценить предлагаемую инициативу FIFA Forward Enterprise. CAF также призывает свои ассоциации-члены изучить предложение FIFA Forward Enterprise и принять участие в консультационном процессе в соответствии с регламентом CAF и ФИФА и установленными процедурами", - говорится в заявлении CAF.
"CAF обязуется продолжать консультации и сотрудничество со своими ассоциациями-членами, ФИФА, другими футбольными конфедерациями и заинтересованными сторонами в целях увеличения финансовых и других ресурсов для развития и роста футбола в Африке и во всем мире", - отметили в организации.
По FIFA Forward Enterprise с 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций сможет получить до 40 миллионов долларов за четырехлетний цикл по программам FIFA Forward и FIFA Fast-Forward, а за 12 лет объем выплат может составить около 86 миллионов долларов. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.
Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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ФутболАфрикаЕвропаАзияДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)CAFСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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