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"Стреляют себе в ногу": Плющев раскритиковал IIHF за решение по России - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Хоккей
 
21:47 30.07.2026
"Стреляют себе в ногу": Плющев раскритиковал IIHF за решение по России

Плющев: IIHF уже не раз стреляла себе в ногу, продлевая отстранение России

© Пресс-служба IIHFХоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Пресс-служба IIHF
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований до 2027 года.
  • Бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев считает, что такое решение вредит самой IIHF.
  • По мнению Плющева, в IIHF много организаций, которые выступают против России, и они видят в российской сборной конкурентов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация хоккея (IIHF) уже неоднократно принимала решения, которые вредят ей самой, в том числе продлевая отстранение сборной России от международных соревнований, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев.
В четверг IIHF объявила, что не допустит сборные России до турниров в 2027 году.
«
"Это две разные организации - МОК и IIHF, у них разные уставы. IIHF не подчиняется олимпийскому комитету. Поэтому так все и происходит. У них очень много этих карликов, которые выступают против России, поэтому ожидать чего-либо другого, я думаю, вряд ли стоило. Будем ждать. Может быть, какой-то прорыв произойдет на уровне Кубка мира в Северной Америке. Возможно, там будут какие-то изменения. А с этими карликами тяжело разговаривать. Во-первых, они видят в нас конкурентов, во-вторых, они просто боятся", - сказал Плющев.
По мнению собеседника агентства, IIHF не беспокоит отсутствие российских хоккеистов на крупнейших международных турнирах, несмотря на то что многие из них являются звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Их это мало беспокоит. У них уже дурость зашкаливает по всем позициям, поэтому они уже не раз стреляли себе в ногу только ради того, чтобы сказать, что уши у них чище. Ничего другого не будет. Я думаю, что единственный прорыв может быть только там", - добавил Плющев.
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ХоккейМеждународная федерация хоккея (IIHF)Владимир ПлющевМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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