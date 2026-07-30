"Стреляют себе в ногу": Плющев раскритиковал IIHF за решение по России

"Это две разные организации - МОК и IIHF, у них разные уставы. IIHF не подчиняется олимпийскому комитету. Поэтому так все и происходит. У них очень много этих карликов, которые выступают против России, поэтому ожидать чего-либо другого, я думаю, вряд ли стоило. Будем ждать. Может быть, какой-то прорыв произойдет на уровне Кубка мира в Северной Америке. Возможно, там будут какие-то изменения. А с этими карликами тяжело разговаривать. Во-первых, они видят в нас конкурентов, во-вторых, они просто боятся", - сказал Плющев.

По мнению собеседника агентства, IIHF не беспокоит отсутствие российских хоккеистов на крупнейших международных турнирах, несмотря на то что многие из них являются звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Их это мало беспокоит. У них уже дурость зашкаливает по всем позициям, поэтому они уже не раз стреляли себе в ногу только ради того, чтобы сказать, что уши у них чище. Ничего другого не будет. Я думаю, что единственный прорыв может быть только там", - добавил Плющев.