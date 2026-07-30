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Назначение Пирло тренером в России повысило бы статус РПЛ, считает Камоцци - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
16:05 30.07.2026
Назначение Пирло тренером в России повысило бы статус РПЛ, считает Камоцци

Камоцци: назначение Пирло тренером в России повысило бы статус РПЛ

© AP Photo / Luis VieiraАндреа Пирло
Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Luis Vieira
Андреа Пирло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франко Камоцци заявил, что назначение Андреа Пирло главным тренером одного из российских футбольных клубов повысило бы статус РПЛ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Назначение итальянского специалиста Андреа Пирло главным тренером одного из российских футбольных клубов стало бы престижным событием и повысило бы статус Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что назначение Пирло главным тренером сборной Италии было сорвано. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. Кандидатуру Пирло лоббировали технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Они покинули должность 27 июля, спустя 16 дней после назначения.
"Российские клубы определенно были бы заинтересованы в таком специалисте. Его назначение стало бы очень престижным для любого клуба и значительно повысило бы статус всей лиги", - сказал Камоцци.
Пирло 47 лет. После завершения игровой карьеры он возглавлял туринский "Ювентус", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и "Сампдорию", а с июля 2025 года руководит "Дубай Юнайтед".
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ФутболСпортИталияРоссияАндреа ПирлоРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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