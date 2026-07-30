В Петербурге задержали главу фирмы, скрывшего смерть сотрудника на стройке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курортном районе Петербурга в лесополосе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Глава фирмы скрыл смерть сотрудника на стройке, вывез его тело в лес.

Задержан руководитель компании «Стройпроект» Александр Костылев, проводятся следственные действия.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Задержан глава фирмы, который скрыл смерть сотрудника на стройке в Петербурге, для этого он вывез его тело в лес, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Как сообщила пресс-служба, 28 июля 2026 года в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе прохожий обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти. Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу незамедлительно возбудил уголовное дело.

Предварительным следствием установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. Фигурант дела, чтобы скрыть происшествие, погрузил тело в машину и вывез в лесополосу.

В экстренных службах РИА Новости уточнили, что погибший работал разнорабочим на объекте в Петербурге по адресу Малый проспект проспект Петроградской стороны, дом 42. По данным из открытых источников, заказчиком работ по данному адресу является компания "Стройпроект", которой руководит Александр Костылев.