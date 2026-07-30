В Петербурге задержали главу фирмы, скрывшего смерть сотрудника на стройке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курортном районе Петербурга в лесополосе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
- Глава фирмы скрыл смерть сотрудника на стройке, вывез его тело в лес.
- Задержан руководитель компании «Стройпроект» Александр Костылев, проводятся следственные действия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Задержан глава фирмы, который скрыл смерть сотрудника на стройке в Петербурге, для этого он вывез его тело в лес, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Как сообщила пресс-служба, 28 июля 2026 года в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе прохожий обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти. Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу незамедлительно возбудил уголовное дело.
Предварительным следствием установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. Фигурант дела, чтобы скрыть происшествие, погрузил тело в машину и вывез в лесополосу.
В экстренных службах РИА Новости уточнили, что погибший работал разнорабочим на объекте в Петербурге по адресу Малый проспект проспект Петроградской стороны, дом 42. По данным из открытых источников, заказчиком работ по данному адресу является компания "Стройпроект", которой руководит Александр Костылев.
"В настоящее время мужчина задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику", - добавили в пресс-службе ГСУ СК.