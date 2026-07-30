Пельмень нокаутировал поляка на турнире по пощечинам в Сербии

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, победив поляка Камила Марусажа. После этого он дважды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025-го россиянин победил решением судей и завоевал чемпионский титул Power Slap, но позже уступил пояс его брату Дейну Вирнесу, который до сих пор держит титул чемпиона.