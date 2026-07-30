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Пельмень нокаутировал поляка на турнире по пощечинам в Сербии - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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22:49 30.07.2026
Пельмень нокаутировал поляка на турнире по пощечинам в Сербии

Камоцкий нокаутировал поляка Залевского на турнире по пощечинам Power Slap

© Power SlapВасилий "Пельмень" Камоцкий
Василий Пельмень Камоцкий - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Power Slap
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Василий Камоцкий (Прозвище — Пельмень) победил поляка Давида Залевского на турнире лиги пощечин Power Slap 22 в Белграде.
  • Камоцкий отправил соперника в нокдаун первым ударом, а вторым — в нокаут.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, победил поляка Давида Залевского на турнире лиги пощечин Power Slap 22, который прошел в Белграде.
Камоцкий первым ударом отправил соперника в нокдаун, вторым - в нокаут. Россиянин впервые нокаутировал соперника.
Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, победив поляка Камила Марусажа. После этого он дважды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025-го россиянин победил решением судей и завоевал чемпионский титул Power Slap, но позже уступил пояс его брату Дейну Вирнесу, который до сих пор держит титул чемпиона.
После победы над Залевским Камоцкий вызвал на бой Дейна Вирнеса.
Лига пощечин Power Slap организована генеральным директором UFC Дэйной Уайтом.
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