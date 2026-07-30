Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пашинян ответил на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения.
- Он заявил, что республика нужна Китаю, США, ЕС, Ирану и другим странам.
- По словам Пашиняна, Грузия очень нужна Республике Армения, и Республика Армения нужна Грузии.
ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян спустя два года ответил на вопрос белорусского президента Александра Лукашенко, кому нужна Армения, по словам премьера, республика нужна ЕС, США и Китаю.
По его словам, президент Белоруссии искал ответ на этот вопрос и не находил.
"Теперь мы отвечаем на этот вопрос: Республика Армения нужна Китаю, Соединенным Штатам, Европейскому союзу, Исламской Республике Иран, и все эти партнеры нужны Республике Армения. Грузия очень нужна Республике Армения, и Республика Армения нужна Грузии, Франции, Германии, Польше, Великобритании — вот и вся история", - заявил Пашинян.