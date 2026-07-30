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Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения - РИА Новости, 30.07.2026
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16:16 30.07.2026 (обновлено: 16:31 30.07.2026)
Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения

Пашинян спустя два года ответил на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян ответил на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения.
  • Он заявил, что республика нужна Китаю, США, ЕС, Ирану и другим странам.
  • По словам Пашиняна, Грузия очень нужна Республике Армения, и Республика Армения нужна Грузии.
ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян спустя два года ответил на вопрос белорусского президента Александра Лукашенко, кому нужна Армения, по словам премьера, республика нужна ЕС, США и Китаю.
"Что плохого сделала Армения, что президент Беларуси заявил: "Кому Армения нужна?" Сделала что-то плохое Беларуси? Как можно так говорить о суверенной стране? Теперь мы показываем, кому нужна Республика Армения", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, президент Белоруссии искал ответ на этот вопрос и не находил.
"Теперь мы отвечаем на этот вопрос: Республика Армения нужна Китаю, Соединенным Штатам, Европейскому союзу, Исламской Республике Иран, и все эти партнеры нужны Республике Армения. Грузия очень нужна Республике Армения, и Республика Армения нужна Грузии, Франции, Германии, Польше, Великобритании — вот и вся история", - заявил Пашинян.
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