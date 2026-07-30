Краткий пересказ от РИА ИИ Пашинян ответил на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения.

Он заявил, что республика нужна Китаю, США, ЕС, Ирану и другим странам.

По словам Пашиняна, Грузия очень нужна Республике Армения, и Республика Армения нужна Грузии.

ЕРЕВАН, 30 июл - РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян спустя два года ответил на вопрос белорусского президента Александра Лукашенко, кому нужна Армения, по словам премьера, республика нужна ЕС, США и Китаю.

"Что плохого сделала Армения , что президент Беларуси заявил: "Кому Армения нужна?" Сделала что-то плохое Беларуси? Как можно так говорить о суверенной стране? Теперь мы показываем, кому нужна Республика Армения", - заявил Пашинян журналистам.

По его словам, президент Белоруссии искал ответ на этот вопрос и не находил.