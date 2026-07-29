Пашинян предрек начало конца ЕАЭС из-за ограничения экспорта из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек скорое завершение работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за вопроса экспорта армянских товаров в Россию.
- По его словам, паралич ЕАЭС может стать началом конца союза, если проблема не будет быстро решена.
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек скорое завершение работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за вопроса экспорта армянских товаров в Россию.
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"Эта не армянская проблема, это проблема ЕАЭС, потому что фактически получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает", — заявил он журналистам.
По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца ЕАЭС.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.