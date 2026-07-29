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Пашинян предрек начало конца ЕАЭС из-за ограничения экспорта из Армении - РИА Новости, 30.07.2026
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19:51 29.07.2026 (обновлено: 00:06 30.07.2026)
Пашинян предрек начало конца ЕАЭС из-за ограничения экспорта из Армении

Пашинян: ограничение экспорта армянских товаров может стать началом конца ЕАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек скорое завершение работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за вопроса экспорта армянских товаров в Россию.
  • По его словам, паралич ЕАЭС может стать началом конца союза, если проблема не будет быстро решена.
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек скорое завершение работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за вопроса экспорта армянских товаров в Россию.
«

"Эта не армянская проблема, это проблема ЕАЭС, потому что фактически получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает", — заявил он журналистам.

По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца ЕАЭС.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении
2 июня, 14:57
 
ЭкономикаАрменияРоссияНикол ПашинянСергей ДанквертЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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