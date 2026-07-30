В ЛНР за сутки сбили более 40 воздушных целей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 40 воздушных целей были сбиты в ЛНР за сутки.
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Более 40 воздушных целей сбиты в ЛНР за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"За сутки свыше 40 воздушных целей были своевременно сбиты благодаря слаженным действиям систем ПВО и мобильных огневых групп", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что за сутки под ударами врага также оказались гражданские автомобили в Старобельске, частные дома и гражданская инфраструктура, промышленные зоны в Первомайске, Кременной, Лисичанске, Ровеньках, а также в Славяносербском, Перевальском, Лутугинском, Сватовском, Новоайдарском, Белокуракинском муниципальных округах.
"В Брянке в результате детонации БПЛА в Доме культуры и учебно-воспитательном комплексе повреждено остекление. В Алчевске беспилотник попал в четырехквартирный дом. К счастью, не сдетонировал. Жителей дома эвакуировали, никто не пострадал", - добавил глава республики.
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