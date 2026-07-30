Ozon и Wildberries заблокируют карточки товаров, связанные с Дуровым*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основатель Telegram Павел Дуров* был включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
- Маркетплейс Ozon начал проверку и пообещал заблокировать карточки товаров, связанных с Павлом Дуровым*.
- Wildberries проводит внутреннюю проверку и заблокирует товары, если подтвердятся нарушения.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крупнейшие маркетплейсы в России Ozon и Wildberries начали проверку карточек на предмет связи с Павлом Дуровым* - такие карточки будут заблокированы в связи с внесением основателя Telegram в перечень экстремистов, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
"После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов, мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины", - заявили в Ozon.
В свою очередь Wildberries сообщил, что проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер.
"В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы", - заключили там.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.