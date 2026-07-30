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Ozon и Wildberries заблокируют карточки товаров, связанные с Дуровым* - РИА Новости, 30.07.2026
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19:50 30.07.2026
Ozon и Wildberries заблокируют карточки товаров, связанные с Дуровым*

Ozon и Wildberries начали проверку карточек товаров на предмет связи с Дуровым

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров*
Павел Дуров* - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель Telegram Павел Дуров* был включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
  • Маркетплейс Ozon начал проверку и пообещал заблокировать карточки товаров, связанных с Павлом Дуровым*.
  • Wildberries проводит внутреннюю проверку и заблокирует товары, если подтвердятся нарушения.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Крупнейшие маркетплейсы в России Ozon и Wildberries начали проверку карточек на предмет связи с Павлом Дуровым* - такие карточки будут заблокированы в связи с внесением основателя Telegram в перечень экстремистов, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
В четверг Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.
"После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов, мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины", - заявили в Ozon.
В свою очередь Wildberries сообщил, что проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер.
"В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы", - заключили там.
ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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