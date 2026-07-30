Онищенко назвал самые благоприятные месяцы для отпуска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Онищенко назвал апрель и май наиболее благоприятными месяцами для отпуска.
- Он считает разумным отдыхать на юге в апреле или мае, а затем возвращаться, когда все цветет.
- Людям с хроническими заболеваниями академик посоветовал перед поездкой обратиться к врачу и уточнить риски для здоровья при смене климата и часового пояса.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Наиболее благоприятными месяцами для отпуска являются апрель и май, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Ехать отдыхать где-нибудь в октябре на экватор, а потом вернуться, когда у нас будет зима - это неправильно. А вот начать раньше теплый период, допустим, в апреле уйти в отпуск, или в мае отдыхать на юге, потом вернуться, а тут уже все цветет. Такой вариант правильный и разумный", - сказал Онищенко.
Людям, страдающим от хронических заболеваний, академик посоветовал перед поездкой обратиться к врачу и уточнить, какие риски для здоровья существуют при смене климата и часового пояса.
"Если мы улетаем куда-то, мы же меняем все, включая образ жизни. Там другое время, даже это надо учитывать. Поэтому решение стоит принимать исходя из состояния здоровья, вашей мотивации и, конечно, с учетом (рисков – ред.) инфекций", - заключил Онищенко.