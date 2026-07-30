Онищенко назвал самые благоприятные месяцы для отпуска

Людям, страдающим от хронических заболеваний, академик посоветовал перед поездкой обратиться к врачу и уточнить, какие риски для здоровья существуют при смене климата и часового пояса.

"Если мы улетаем куда-то, мы же меняем все, включая образ жизни. Там другое время, даже это надо учитывать. Поэтому решение стоит принимать исходя из состояния здоровья, вашей мотивации и, конечно, с учетом (рисков – ред.) инфекций", - заключил Онищенко.