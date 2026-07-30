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День работников опеки и попечительства учредили в Ростовской области - РИА Новости, 30.07.2026
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:08 30.07.2026
День работников опеки и попечительства учредили в Ростовской области

В Ростовской области учредили день работников органов и организаций опеки

© Shutterstock/FOTODOM / Natalia LebedinskaiaДети рисуют
Дети рисуют - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Natalia Lebedinskaia
Дети рисуют . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. День работников органов и организаций опеки и попечительства учредили в Ростовской области, он будет отмечаться 12 марта, сообщила председатель комитета регионального парламента по социальной политике Елена Елисеева.
Соответствующий областной закон депутаты законодательного собрания региона утвердили на заседании в четверг.
"Мы изучили историю вопроса и выяснили, что 12 марта 1891 года в России был принят закон о детях, усыновленных и узаконенных. Этим документом для всех сословий были закреплены единые правила установления опеки и усыновления детей... Считаем, что 12 марта должен стать профессиональным праздником для работников органов и организаций опеки и попечительства", - сказала Елисеева на заседании.
Она отметила, что запрос об установлении данного профессионального праздника депутаты получили в ходе общения с работниками учреждений, которые оказывают помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
"На наш взгляд, это очень правильно, потому что вопросы, которыми они занимаются, являются сегодня приоритетными направлениями для нашего государства и нашего общества", - добавила она.
В настоящее время в системе органов опеки региона работают свыше 200 человек. В учреждениях, которые занимаются вопросами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - более 1,3 тысячи человек.
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Ростовская областьДетиОбществоРостовЗащитаОпека и попечительство
 
 
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