День работников опеки и попечительства учредили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. День работников органов и организаций опеки и попечительства учредили в Ростовской области, он будет отмечаться 12 марта, сообщила председатель комитета регионального парламента по социальной политике Елена Елисеева.

Соответствующий областной закон депутаты законодательного собрания региона утвердили на заседании в четверг.

"Мы изучили историю вопроса и выяснили, что 12 марта 1891 года в России был принят закон о детях, усыновленных и узаконенных. Этим документом для всех сословий были закреплены единые правила установления опеки и усыновления детей... Считаем, что 12 марта должен стать профессиональным праздником для работников органов и организаций опеки и попечительства", - сказала Елисеева на заседании.

Она отметила, что запрос об установлении данного профессионального праздника депутаты получили в ходе общения с работниками учреждений, которые оказывают помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"На наш взгляд, это очень правильно, потому что вопросы, которыми они занимаются, являются сегодня приоритетными направлениями для нашего государства и нашего общества", - добавила она.