В Воронежской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА.
- Силы ПВО приведены в готовность.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", – написал Гусев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что силы ПВО приведены в готовность, а также призвал жителей сохранять спокойствие.
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