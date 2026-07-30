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МВД объявило в розыск сожителя убитой в Подмосковье женщины - РИА Новости, 30.07.2026
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14:59 30.07.2026 (обновлено: 16:46 30.07.2026)
МВД объявило в розыск сожителя убитой в Подмосковье женщины

МВД объявило в розыск сожителя убитой в Одинцово женщины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сожитель Натальи Божук, тело которой нашли в подмосковном Одинцово, объявлен в розыск.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сожителя Натальи Божук, тело которой нашли в подмосковном Одинцово, объявили в розыск, свидетельствуют данные базы МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Козлов Павел. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
© Фото : соцсети Натальи Божук Наталья Божук
Наталья Божук - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : соцсети Натальи Божук
Наталья Божук
В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что подозреваемый — Козлов, 1982 года рождения.
Накануне в лесу в Одинцово нашли тело 39-летней женщины. Сообщалось, что это Наталья Божук — участница конкурса "Миссис Россия — Вселенная 2017". Она пропала 17 июля, после того как ушла на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Спустя несколько дней, 22 июля, в Ромашково нашли собаку, но судьба ее хозяйки оставалась неизвестной еще неделю.
Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают сожителя погибшей, он покинул страну.
На конкурсе "Миссис Россия — Вселенная 2017" Божук завоевала титул "Миссис Очарование". Позже она была организатором собственного конкурса "Миссис Сахалин 2018" и модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018, а также руководила модельным агентством Elit Model Sakh.
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