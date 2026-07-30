МВД объявило в розыск сожителя убитой в Подмосковье женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ Сожитель Натальи Божук, тело которой нашли в подмосковном Одинцово, объявлен в розыск.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сожителя Натальи Божук, тело которой нашли в подмосковном Одинцово, объявили в розыск, свидетельствуют данные базы МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Козлов Павел. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

© Фото : соцсети Натальи Божук Наталья Божук © Фото : соцсети Натальи Божук Наталья Божук

В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что подозреваемый — Козлов, 1982 года рождения.

Накануне в лесу в Одинцово нашли тело 39-летней женщины. Сообщалось, что это Наталья Божук — участница конкурса "Миссис Россия — Вселенная 2017". Она пропала 17 июля, после того как ушла на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Спустя несколько дней, 22 июля, в Ромашково нашли собаку, но судьба ее хозяйки оставалась неизвестной еще неделю.

Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают сожителя погибшей, он покинул страну.