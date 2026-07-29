В Подмосковье нашли тело женщины, пропавшей во время прогулки с собакой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело женщины, пропавшей после прогулки с собакой в ЖК «Ромашково», найдено в лесу в Одинцово.
- Возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней местной жительницы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тело женщины, которая пропала несколько дней назад, уйдя с собакой на прогулку, найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в ГСУ СК по области.
Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково.
По данным следствия, с заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились ее родственники. В ходе поисковых работ тело пропавшей было найдено в лесу.
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"Возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней местной жительницы", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Сейчас следователи устанавливают причастного к убийству.