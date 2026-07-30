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Гол Рондона не помог звездам лиги Мексики обыграть звезд MLS - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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07:43 30.07.2026 (обновлено: 07:44 30.07.2026)
Гол Рондона не помог звездам лиги Мексики обыграть звезд MLS

Сборная звезд MLS обыграла команду звезд чемпионата Мексики

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная звезд MLS обыграла команду звезд чемпионата Мексики в Матче всех звезд со счетом 4:3.
  • Самым ценным игроком встречи признан нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сборная звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) обыграла команду звезд чемпионата Мексики в Матче всех звезд.
Встреча прошла в городе Шарлотт и завершилась победой сборной MLS со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Сон Хын Мин (20-я и 23-я минуты), также по мячу забили Филип Зинкернагель (42) и Эвандер (58). У проигравших отличились Луис Габриэль Рей (9), экс-форвард петербургского "Зенита" Саломон Рондон (55) и Хосе Парадела (90+1).
Самым ценным игроком встречи признан нападающий "Лос-Анджелеса" Сон Хын Мин. Сборная MLS одержала вторую подряд победу над командой звезд чемпионата Мексики и четвертую в пяти очных встречах.
В матче не приняли участие футболисты сборной Аргентины Родриго де Пауль и Лионель Месси. Они получили дополнительное время для отдыха после чемпионата мира.
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ФутболСпортМексикаШарлоттАргентинаСаломон РондонСон Хын МинРодриго Де ПаульЗенитЛос-АнджелесMajor League Soccer 2025
 
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