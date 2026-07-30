Гол Рондона не помог звездам лиги Мексики обыграть звезд MLS

Самым ценным игроком встречи признан нападающий "Лос-Анджелеса" Сон Хын Мин. Сборная MLS одержала вторую подряд победу над командой звезд чемпионата Мексики и четвертую в пяти очных встречах.

В матче не приняли участие футболисты сборной Аргентины Родриго де Пауль и Лионель Месси. Они получили дополнительное время для отдыха после чемпионата мира.