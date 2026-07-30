Рейтинг@Mail.ru
Мишустин в пятницу посетит Якутск - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 30.07.2026
Мишустин в пятницу посетит Якутск

Мишустин посетит Якутск и ознакомится с работой кластера «Квартал труда»

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин посетит Якутск 31 июля.
  • В программе поездки — осмотр республиканского онкологического диспансера и креативного кластера "Квартал труда", а также встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.
  • Осмотр объектов в Якутии пройдет в рамках рабочей поездки Мишустина в Дальневосточный федеральный округ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу посетит Якутск, осмотрит республиканский онкологический диспансер и ознакомится с работой креативного кластера "Квартал труда", сообщили в пресс-службе кабмина.
"Тридцать первого июля в Якутске Михаил Мишустин посетит республиканский онкологический диспансер", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, в программе поездки премьер-министра осмотр креативного кластера "Квартал труда" и встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.
В мероприятиях примут участие заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Осмотр объектов в Якутии пройдет в рамках рабочей поездки Мишустина в Дальневосточный федеральный округ.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Мишустин рассказал о выделении средств для бизнеса в приграничных регионах
Вчера, 16:45
 
РоссияЯкутскДальний ВостокМихаил МишустинАйсен НиколаевЮрий ТрутневПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала