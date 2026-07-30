Краткий пересказ от РИА ИИ Мишустин посетит Якутск 31 июля.

В программе поездки — осмотр республиканского онкологического диспансера и креативного кластера "Квартал труда", а также встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Осмотр объектов в Якутии пройдет в рамках рабочей поездки Мишустина в Дальневосточный федеральный округ.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу посетит Якутск, осмотрит республиканский онкологический диспансер и ознакомится с работой креативного кластера "Квартал труда", сообщили в пресс-службе кабмина.

Также, по данным пресс-службы, в программе поездки премьер-министра осмотр креативного кластера "Квартал труда" и встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

В мероприятиях примут участие заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.