Минспорт представит два павильона на ВЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Минспорт России представит два павильона — "Дом спорта" и "Арена ГТО" — на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума — 2026.

Павильоны продемонстрируют достижения российских профессиональных спортсменов и возможности для развития массового спорта.

В павильоне "Арена ГТО" пройдет Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО" с участием спортсменов из регионов ДФО и сильнейших многоборцев из России.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минспорт России представит два павильона на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Павильоны Министерства спорта России "Дом спорта" и "Арена ГТО" откроются на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится в рамках Восточного экономического форума – 2026", - говорится в сообщении.

Павильоны продемонстрируют современные достижения российских профессиональных спортсменов, а также расскажут о том, какие возможности создаются для развития массового спорта.

"Россия была и остается великой спортивной державой. Спорт – это не только укрепление здоровья. Он помогает формировать и закалять характер, быть стойким и проверять свои возможности. Такие качества нужны каждому из нас", - отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.

На выставке представят зону сувениров, интерактивную фотозону "Выбери свой спорт" с опросом для подбора вида спорта, лекторий с деловыми мероприятиями и встречами со спортсменами, а также телестудию Олимпийского комитета России

Павильон "Арена ГТО" откроется на ВЭФ в пятый раз - его дизайн посвящён вулканам Камчатки . Там пройдёт юбилейный Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО" с участием взрослых и юниоров из 11 регионов ДФО и сильнейших многоборцев из России.