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Минспорт представит два павильона на ВЭФ - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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09:09 30.07.2026
Минспорт представит два павильона на ВЭФ

Минспорт представит два павильона на ВЭФ-2026

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минспорт России представит два павильона — "Дом спорта" и "Арена ГТО" — на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума — 2026.
  • Павильоны продемонстрируют достижения российских профессиональных спортсменов и возможности для развития массового спорта.
  • В павильоне "Арена ГТО" пройдет Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО" с участием спортсменов из регионов ДФО и сильнейших многоборцев из России.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минспорт России представит два павильона на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Павильоны Министерства спорта России "Дом спорта" и "Арена ГТО" откроются на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится в рамках Восточного экономического форума – 2026", - говорится в сообщении.
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Павильоны продемонстрируют современные достижения российских профессиональных спортсменов, а также расскажут о том, какие возможности создаются для развития массового спорта.
"Россия была и остается великой спортивной державой. Спорт – это не только укрепление здоровья. Он помогает формировать и закалять характер, быть стойким и проверять свои возможности. Такие качества нужны каждому из нас", - отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.
На выставке представят зону сувениров, интерактивную фотозону "Выбери свой спорт" с опросом для подбора вида спорта, лекторий с деловыми мероприятиями и встречами со спортсменами, а также телестудию Олимпийского комитета России.
Павильон "Арена ГТО" откроется на ВЭФ в пятый раз - его дизайн посвящён вулканам Камчатки. Там пройдёт юбилейный Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО" с участием взрослых и юниоров из 11 регионов ДФО и сильнейших многоборцев из России.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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