Медведев поблагодарил активистов МГЕР за сохранение памяти о героях ВОВ

"Хочу всех поблагодарить за поисковую работу, работу по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны, вообще о наших воинах, о нашем желании показать собственную позицию в противостоянии с тем курсом, который проводится в отношении нашей страны, западными странами", - сказал Медведев.

"Это часть большой идеологической темы, поэтому вот то, что совместными усилиями Молодой гвардии и "Волонтерской Роты" здесь, на Ржевской земле, с 2020 года были подняты и с почестями захоронены останки более 450 бойцов Красной Армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Это, конечно, очень большой труд и очень славная деятельность. Еще раз спасибо за это", - заключил Медведев.