Медведев поблагодарил активистов МГЕР за сохранение памяти о героях ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев поблагодарил активистов "Молодой гвардии Единой России" за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.
- Он принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
- С 2020 года на Ржевской земле были подняты и с почестями захоронены останки более 450 бойцов Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
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"Хочу всех поблагодарить за поисковую работу, работу по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны, вообще о наших воинах, о нашем желании показать собственную позицию в противостоянии с тем курсом, который проводится в отношении нашей страны, западными странами", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что курс западных стран связан с принижением заслуг российского народа и фальсификацией истории России.
"Это часть большой идеологической темы, поэтому вот то, что совместными усилиями Молодой гвардии и "Волонтерской Роты" здесь, на Ржевской земле, с 2020 года были подняты и с почестями захоронены останки более 450 бойцов Красной Армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Это, конечно, очень большой труд и очень славная деятельность. Еще раз спасибо за это", - заключил Медведев.