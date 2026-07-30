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Медведев рассказал, почему ему не нравятся современные фильмы о ВОВ - РИА Новости, 30.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:10 30.07.2026
Медведев рассказал, почему ему не нравятся современные фильмы о ВОВ

Медведеву мало нравится то, что снимается сегодня о Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
  • Он рассказал, что ему мало нравится из того, что снимается сегодня о Великой Отечественной войне.
  • По мнению председателя ЕР, современные фильмы о войне снимают люди, не знавшие той войны, поэтому в них нет правды жизни.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал, что ему мало нравятся современные фильмы о Великой Отечественной войне, поскольку правды жизни в них нет.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
«
"Аккуратно скажу, чтобы никого не обидеть. Мне очень мало нравится из того, что снимается сегодня о Великой Отечественной войне", - сказал лидер партии.
Причиной такого отношения, по его словам, стало то, что эти кинокартины снимают люди, не знавшие той войны, поэтому, по мнению Медведева, у них получаются боевики.
"Они красивые, там пули красиво летают, хорошо бегают, что-то взрывается, а правды жизни нет. Естественно, то, что снималось в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы было гораздо ближе к жизни, потому что снимали фронтовики, снимали те, кто знал войну. Там не было спецэффектов, но там была правда", - добавил он.
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КультураОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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