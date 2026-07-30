Лютова в 16 лет вышла в четвертьфинал на своем первом турнире WTA

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла австралийку Майю Джойнт во втором круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.

Прошедшая в основную сетку через квалификацию Лютова проводит свой первый турнир уровня WTA. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча между китаянкой Ма Есинь и американкой Кэти Макнелли.