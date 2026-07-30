Лютова в 16 лет вышла в четвертьфинал на своем первом турнире WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла австралийку Майю Джойнт во втором круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- Лютова, прошедшая в основную сетку через квалификацию, впервые участвует в турнире уровня WTA и в четвертьфинале встретится с победительницей матча между китаянкой Ма Есинь и американкой Кэти Макнелли.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла австралийку Майю Джойнт во втором круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 16-летней россиянки, которая является 229-й ракеткой мира. Джойнт занимает 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
Прошедшая в основную сетку через квалификацию Лютова проводит свой первый турнир уровня WTA. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча между китаянкой Ма Есинь и американкой Кэти Макнелли.