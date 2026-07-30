Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовный процесс блогера Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ возобновился в Гагаринском суде Москвы.

Прения сторон по делу могут пройти 31 июля, на следующий день после возобновления процесса защита продолжит выступать в суде.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Прения сторон по уголовному делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) могут пройти в Гагаринском суде Москвы 31 июля, сообщил РИА Новости информированный источник.

В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Процесс проходит в закрытом режиме по ходатайству защиты. Как стало известно РИА Новости, в пятницу продолжится рассмотрение дела.

« "Завтра будет выступать сторона защиты и пройдут прения сторон", - заявил собеседник агентства.

Заседание в Гагринском суде продлилось более пяти часов, от комментариев прессе Лерчек и ее защита отказались.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.