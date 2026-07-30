Заседание по делу блогера Лерчек продлилось более пяти часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс над блогером Валерией Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ.
- Заседание длилось более пяти часов и проходило в закрытом режиме по ходатайству защиты.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первое после возобновления производства заседание по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которое проходило в закрытом режиме, длилось более пяти часов, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось в 16.00 мск и суммарно продлилось более пяти часов. Блогер и ее защита от комментариев СМИ отказались.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, узнав, что на ее имя были приобретены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.
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