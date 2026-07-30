Заседание по делу блогера Лерчек продлилось более пяти часов

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс над блогером Валерией Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ.

Заседание длилось более пяти часов и проходило в закрытом режиме по ходатайству защиты.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первое после возобновления производства заседание по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которое проходило в закрытом режиме, длилось более пяти часов, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Процесс проходит в закрытом режиме по ходатайству защиты, журналисты ожидали Лерчек у здания суда.

Заседание началось в 16.00 мск и суммарно продлилось более пяти часов. Блогер и ее защита от комментариев СМИ отказались.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.