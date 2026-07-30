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Блогер Лерчек отказалась давать комментарии после заседания суда - РИА Новости, 30.07.2026
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22:05 30.07.2026 (обновлено: 22:12 30.07.2026)
Блогер Лерчек отказалась давать комментарии после заседания суда

РИА Новости: Лерчек не дала комментариев после заседания по ее уголовному делу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина после заседания суда
Блогер Валерия Чекалина после заседания суда - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина после заседания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс над блогером Валерией Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ.
  • Процесс проходит в закрытом режиме по ходатайству защиты.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) стала давать комментарии журналистам после заседания по ее уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Процесс проходит в закрытом режиме по ходатайству защиты.
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"Заседание закрытое, комментариев не будет", - заявила адвокат блогера журналистам.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест, узнав, что на ее имя были приобретены билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.
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